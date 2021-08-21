'Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda' demişti, yine çaldı

Adana'da hastanede iki refakatçinin çantasını ve cep telefonunu çalıp, çantadaki kredi kartının temassız özelliğini kullanarak akaryakıt istasyonlarından 936 liralık alışveriş yapan 3 hırsızlık şüphelisi, yakalandı. Şüphelilerden birinin 2017 yılında hırsızlıktan yakalandığında "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda' diyen İsmail Taşdöğen (21) olduğu ortaya çıktı. Taşdöğen, bu kez de kendisini görüntüleyenlere, "Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" dedi. 3 şüpheli, tutuklandı.