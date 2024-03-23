Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Etli Özbek Pilavı, Mercimek Salatası, Mercimekli Ispanaklı Borani 23.03.2024 | 09:57 Bulgurlu yeşil mercimek salatası ve mercimekli ıspanaklı borani ile mercimeğe doyarken, Yayla Yemek Hazır Domates Çorbası ve Etli Özbek Pilavı ile menümüzü zenginleştiriyoruz! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Bulgurlu Yeşil Mercimek Salatası;

•½ Su Bardağı Yayla Köftelik Bulgur

•½ Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek

•½ Adet Havuç

•3 Adet Marul Yaprağı

•2 Yemek Kaşığı Nar

•3 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi

•¼ Dilim Limon

•1 Tatlı Kaşığı Tuz

•1 Çay Kaşığı Karabiber

•1/3 Çay Bardağı Zeytinyağı

•2 – 3 Dal Dereotu

Mercimekli Ispanak Borani;

•5 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

•1 Adet Soğan

•1 Kg Ispanak

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek

•1 Su Bardağı Süzme Yoğurt

•Yarım Su Bardağı Yoğurt

•2 Diş Sarımsak

•Tuz

•Terayağı

•Toz Biber

Yapılışı:

Yayla Köftelik Bulguru bir kaba alıp 1,5 su bardağı sıcak suyu ilave ederek suyunu çekene kadar bekletiyoruz. Havucu küp küp, marulu ince ince doğruyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimeği, Yayla Köftelik Bulguru ve tüm malzemelerimizi bir kaba alıyoruz. Nar, nar ekşisi, limon ve baharatları ekledikten sonra zeytinyağı ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Bulgurlu yeşil mercimek salatası hazır!

Doğradığımız soğanı sıvı yağda kavuruyoruz. Doğradığımız ıspanakları ve Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimeği ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ekledikten sonra 5 dakika daha kavuruyoruz ve ardından soğumaya bırakıyoruz. Sosu için süzme yoğurt, yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu bir kapta güzelce karıştırıyoruz. Soğuyan ıspanaklı karışıma yoğurt sosunu ekliyoruz. Servis tabağına aldığımız mercimekli ıspanaklı boraninin üstüne tereyağında kızdırdığımız toz biberi gezdirerek servis edebilirsiniz. Servis tabağına aldığımız mercimekli ıspanaklı boraninin üstüne tereyağında kızdırdığımız toz biberi gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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