Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu | Video
Yoğun sis tabakasının etkisi altına giren Tekirdağ, adeta görünmez bir şehir haline geldi.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, sis tabakasının şehir üzerindeki etkisi net bir şekilde gözler önüne serildi. Şehir merkezi, kıyı şeridi ve sahil dolgu alanı, sisle kaplanarak adeta bir tabloyu andırdı.
Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin ilerleyen saatlerde dağılmasını beklediklerini belirtirken, sürücüleri düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı. Sisli hava koşullarının buğulu ve romantik bir atmosfer sunduğu Tekirdağ, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline geldi.
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