Yürek yakan veda. Küçük Güney Alp'ten şehit babaya son öpücük | Video
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Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Özel Operasyon (JOPER) Tabur Komutanlığına bağlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, Ankara’da öğle namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca, şehidin küçük oğlu Güney Alp de, babasını naaşının bulunduğu tabutun önünde taşınan fotoğrafı öperek son yolculuğuna uğurladı.