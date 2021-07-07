Video Yaşam Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi | Video

Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi | Video

Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi | Video
07.07.2021 | 16:30

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Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde yaşanan sel felaketi drone ile havadan görüntülendi. Beldede otopark olarak kullanılan alandaki bazı araçlar sular altında kaldı.

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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde derenin getirdiği sularla birlikte sel felakti yaşandı. Beldedeki evler, işyerleri sular altında kaldı. Belediye binasının yanındaki alanda park halinde bulunan araçlar da sular altında kaldı. Sel felatinde can kaybı yaşanmazken hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Felaketin ardından beldede onarım çalışmaları başlatıldı. Selle birlikte gelen çamur ve toprak yığınlarını kaldırmak için iş makineleri çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Felakt is drone ile havadan görüntülendi.

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