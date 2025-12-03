Video Türkiye Kupası GOL | İkas Eyüpspor 5-1 Astor Enerji Çankaya SK
03.12.2025 | 16:01

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında İkas Eyüpspor, C. Sadia'nın 85. dakikada attığı golle Astor Enerji Çankaya SK karşısında skoru 5-1’e getirdi.

