Video Türkiye Kupası Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)
Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

29.10.2025 | 16:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. tur maçında Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kahta 02 Spor mücadeleyi 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

