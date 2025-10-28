Video Türkiye Kupası Sakaryaspor 4-0 Sultan Su İnegölspor (MAÇ ÖZETİ)
28.10.2025 | 21:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Sakaryaspor evinde Sultan Su İnegölspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Sakaryaspor 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Sakarya bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

28.10.2025 | 21:01
