ABD basınından İran saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia!
ABD merkezli CNN International, İran'dan ABD üslerine yapılan saldırıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, İran tarafından yapılan saldırılarda kasıtlı olarak ABD askerleri vurulmadı.
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