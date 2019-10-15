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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden ve yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm bu akşam evlerinize konuk olacak. EDHO'nun yeni bölümünden yayınlanan fragman ise izleyenleri heyecanlandırıyor... "O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!"

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm fragmanı yayınlandı!
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