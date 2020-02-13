Kirpi Sonic filminin fragmanı | Video
Aynı isimli ünlü video oyundan sinemaya uyarlanan "Kirpi Sonic", devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Jeff Fowler'in yönetmenliğini üstlendiği yarı animasyonun oyuncu kadrosunda Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough ve Tika Sumpter gibi isimler yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Akıllı Balık filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:20
Kirpi Sonic filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:13
Kiki: Lanet-i Cin filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:29
Nasipse Olur filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:06
Masallardan Geriye Kalan filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:53
Ağır Romantik filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:46
Cesaretin Var Mı Aşka? filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
01:48
Yeni Baştan filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:33
The Gentlemen filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:27
Küçük Kadınlar filminin fragmanı | Video 13.02.2020 | 10:23
02:15
Parasite / Parazit - Türkçe Altyazılı Fragman 10.02.2020 | 10:35
02:02
Yırtıcı Kuşlar filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
02:27
Karanlık Sular filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
01:47
Annelerimiz filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
03:10
Şahane Hayaller filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
02:17
Şeker Çocuk filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
01:12
Süper Ajanlar filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
01:58
Peri filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
01:12
Karabasan filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46
02:02
Humraz Cin Tarikatı filminin fragmanı | Video 06.02.2020 | 10:46