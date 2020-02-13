Kirpi Sonic filminin fragmanı | Video

Aynı isimli ünlü video oyundan sinemaya uyarlanan "Kirpi Sonic", devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Jeff Fowler'in yönetmenliğini üstlendiği yarı animasyonun oyuncu kadrosunda Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough ve Tika Sumpter gibi isimler yer aldı.