Masallardan Geriye Kalan filminin fragmanı | Video

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği "Masallardan Geriye Kalan", üniversitede doçent olan Evren ile yüksek lisans öğrencisi Hece arasında filizlenen aşkı anlatıyor. Filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal, Anıl Altınöz ve Eda Akalın gibi isimler oynuyor.