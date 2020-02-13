Nasipse Olur filminin fragmanı | Video
Haftanın bir diğer yerli romantik komedi filmi "Nasipse Olur"; hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan bir kadının, onun bu kötü günlerinin şahidi adamın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını konu ediniyor. Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter ve Aşkım Kapışmak'ın başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi
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