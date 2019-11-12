Web TV Haber Ak Parti'den Arıtma Tesisinin İptaline Tepki

Ak Parti'den Arıtma Tesisinin İptaline Tepki

12.11.2019 | 12:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu yapıldı. Gündemde iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi vardı. AK Partili Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal etmesine ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nın kendi icraatleri gibi göstermesine tepkiler giderek devam ediyor. İBB Meclisi kasım ayı ilk toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'na yanıt verdi. Göksu, "Sayın Başkan, projenin maliyeti '1 buçuk milyar TL' dedi. Maliyeti 632 milyon TL'dir. Bu proje ağaçları kesilerek yapılacak bir alan değil, spor alanı üzerine ve yerin altına yapılıyor. Üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesi İstanbul'daki çocukların geleceğinin iptal edilmesidir" dedi. Temel atmama töreniyle ilgili Göksu, "Göksu, "Temel atmama töreni, 'Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz, bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim. Bunu da PR'a dönüştürelim' anlamına geliyor. Öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz. Çünkü 6 aydır atacağınız bir temel olmadı." şeklinde konuştu.

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