CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir ve FETÖ’nün troll hesapları el ele verdi yalan ve iftirayla sosyal medya üzerinden A Haber'i hedef aldı. Sokakta vatandaşın nabzını tutan A Haber'in bir röportajını hedef gösteren Demir, "Bir vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor" ifadeleriyle küstahça suçlamada bulundu. CHP ve FETÖ'cü trollerin A Haber'e yönelik ortak karalama operasyonu bir kez daha ellerinde patladı. Röportaj anına ait geniş açıdan çekilmiş fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafla beraber röportaj esnasından orada bulunan vatandaşlarda yaptığı açıklamalarla CHP ve FETÖ'cülerin algı operasyonlarını bertaraf etti.
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