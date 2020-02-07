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İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere yanıt | Video

İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere yanıt | Video
07.02.2020 | 11:28

İçişleri Bakanlığı, bekçilerle ilgili eleştirilere sosyal medyadan paylaştığı video ile yanıt verdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, bekçilik uygulamasının ilk kez 1914'te yasalaştığı anlatıldı. Bekçiliğin, 1966'da "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" ile il özel idaresine bağlı, yerel bir yardımcı kolluk gücü statüsü aldığı belirtilen paylaşımda, 1976'da yapılan değişiklikle teşkilatın Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aktarıldığı hatırlatıldı.

Bekçilerin 2008'de yardımcı hizmetler sınıfından emniyet hizmetleri sınıfına aktarıldığı bilgisine yer verilen videoda, "1995-2016 yıllarında farklı kanun değişiklikleri ve çeşitli sebeplerle bir dönem etkinlikleri azaldı, bekçi alımı yapılmadı. 2016'da bekçiliği tarihsel çizgisinden koparmadan, kolluk kuvvetlerimize ve günümüzün güvenlik ihtiyaçlarına destek amaçlı canlandırma çalışmalarına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlandı. Şu an 1995 öncesi 1586 kişi ile toplam 21 bin 292 fiilen görev yapan bekçimiz mevcut. 8 bin 242'sinin ise göreve başlama işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bekçilerin, yazılı, fiziki, yeterlilik ve sözlü olmak üzere üç aşamalı sınavla alındığına işaret edilen videoda, eğitimlerin, Polis Akademisi Başkanlığında gerçekleştiği kaydedildi.

Video paylaşımında, şu bilgilere yer verildi:

"3 aylık eğitim sonrası 2 aylık uygulamalı eğitimden geçiriliyorlar. 2016 sonrası alımı yapılmış bekçilerimizin yüzde 61'i lise, yüzde 16'sı yüksekokul, yüzde 20'si ise üniversite mezunu. Uygulama sonrası sadece evden hırsızlık olayları, günlük ortalama, ülke genelinde 282'den 151'e düşerek yüzde 47 azaldı. Aynı dönemde İstanbul'da 80'den 35'e, Ankara'da 31'den 4'e, İzmir'de ise 21'den 6'ya indi. Köklü bir devlet geleneği olan çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri, yeni düzenlemelerle günümüz şartlarına uyarlandı."

Polise verilen önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma gibi yetkilerin çarşı ve mahalle bekçilerinde bulunmadığına vurgu yapılan videoda, bekçilerin görev alanlarının, halka yardım, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler ile adli görev ve yetkiler olmak üzere 3 başlıkta düzenlendiği bildirildi.

Videoda, kanun teklifinde yer alan çarşı ve mahalle bekçilerinin durdurmak ve kimlik sormak, suçüstü halinde şüphelileri yakalamak gibi yetkilerinin suçla mücadelenin vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekilerek, "Bekçilerin taban aylıkları, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer memurlarla aynıdır. Bekar, lise mezunu bir bekçimizin maaşı 4 bin 527 TL'dir." denildi.

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