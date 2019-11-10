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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 25 bin kişi sorgulandı 150 bin TL ceza kesildi

10.11.2019 | 08:45

İstanbul'da yapılan ‘Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında,25 bin 33 kişi sorgulanırken, 150 bin 218 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.


Uygulama bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 25 bin 33 kişi sorgulanırken, aranan 17 kişi, yoklama kaçağı 82 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 5 ateşli silah, bir kuru sıkı silah, 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 bin 350 aracın denetlendiği uygulamada 260 araç hakkında işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi, toplamda ise 150 bin 218 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında yapılan 434 metruk bina ve iş yeri kontrol edilirken, faaliyet gösteren 207 iş yeri denetlemesinde ise 17 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.

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