Mehmetçiğin zaferi HDP'li vekili böyle çileden çıkardı!

(TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'li ve tüm teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, HDP'li terör destekçisi vekilleri çileden çıkardı. Mehmetçik teröristlere vurdukça bakın ses HDP'li vekillerden nasıl geliyor...