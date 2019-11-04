Web TV Haber PKK'lı terörist kaçarken böyle vuruldu... TSK ve MİT'in ortak operasyon görüntüleri yayınlandı!

PKK'lı terörist kaçarken böyle vuruldu... TSK ve MİT'in ortak operasyon görüntüleri yayınlandı!

04.11.2019 | 09:09

PKK'lı elelbaşı sözde Metina sorumlusu Müsluh İke'nin kaçarken vurularak etkizis hale getirildiği analara ait görüntüler paylaşıldı. (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri ve (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda tespit edilen PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke'nin havadan vurularak imha edildi.

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