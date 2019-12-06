Türkiye'nin "Mini Askerleri" göreve hazırlanıyor
Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçları yerli olarak geliştirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Türkiye'nin "Mini Askerleri" göreve hazırlanıyor 06.12.2019 | 14:10
01:39
Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı 03.12.2019 | 18:15
05:30
Özel Harekat Polisinden Nefes Kesen Tatbikat! 03.12.2019 | 14:53
01:50
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı 01.12.2019 | 18:07
02:18
Hal savaş alanına döndü, yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı: 1 ölü 30.11.2019 | 18:14
06:33
Meteoroloji Ve AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 29.11.2019 | 10:45
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” / A Haber 29.11.2019 | 10:45
00:44
Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun bu videosu paylaşım rekorları kırmıştı 28.11.2019 | 21:12
01:16
04:45
01:59
Kaçak villa skandalında gelişme 25.11.2019 | 17:07
03:33
HDP'den dağa uzanan yol! teslim olan PKK'lı terörist her şeyi anlattı 25.11.2019 | 17:05
00:52
Muş ve Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü 25.11.2019 | 17:05
00:46
Teröristlerden arındırılan Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi! 25.11.2019 | 11:04
03:11
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun 24.11.2019 | 10:03
06:22
01:52
İstanbul Çekmeköy'de askeri bölgedeki yangının ilk görüntüleri 22.11.2019 | 12:21
03:09
İBB önünde hak bekleyişi devam ediyor 21.11.2019 | 16:50
03:37
CHP’li Aykut Erdoğdu’nun “Kaçak” Villası 21.11.2019 | 16:49
06:27
Yaşar Büyükanıt vefat etti 21.11.2019 | 10:24