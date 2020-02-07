Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay toprağa verildi | Video
Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay toprağa verildi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yem karma makinesinin şaftına sıkışan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Oktay Tunca, yaşamını yitirdi. Tunca'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Nazilli'nin kırsal Esenköy Mahallesi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca, geçen 5 Şubat'ta, okul çıkışında dedesine ait hayvan çiftliğine gitti. Burada amcası Tuncay Tunca'nın hayvanları beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin yakınında oynayan Oktay Tunca'nın montu yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta dolandı. Kedisini kurtaramayıp, makineye sıkışan Tunca, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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