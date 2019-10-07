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Kimse Bilmez 16. bölüm tek parça izle

Kimse Bilmez 16. Bölüm bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen başrollerinde, ünlü oyuncu Keremcem ve Özgü Kaya’nın olduğu yapım Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. ATV ekranlarına gelen diziyi izleyememiş olan veya tekrar izlemek isteyenler “Kimse Bilmez 16. Son Bölüm tek parça izle” seçeneğini sizler için hazırladık. İşte Kimse Bilmez 16. Son Bölüm!

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.

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Kimse Bilmez 16. bölüm tek parça izle
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