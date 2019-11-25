Web TV Kimse Bilmez Kimse Bilmez 23. bölüm tek parça izle

Kimse Bilmez 23. bölüm tek parça izle

25.11.2019 | 00:38

Kardeşim sensin! Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm yayınlandı. Merakla beklenen dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Kimse Bilmez 23. bölüm kesintisiz full izle. Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle

Kimse Bilmez 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

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