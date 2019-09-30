Ateşböceği Ercan’dan iyi haber

Bir döneme damgasını vuran Ateşböceği lakaplı usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün gece yüksek ateş ve titreme şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Usta oyuncuya ilk tetkiklerin ardından akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlanan oyuncunun 10 günlük bir tedavi süreceği geçireceği öğrenildi.

Hastaneye yattığından beri sevenlerinden destek mesajları aldığını ileten Bostancıoğlu, "Titreme ve ateş ile kendimizi hastaneye attık. Bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. İlk belirlemelere göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi söylediler. Bütün sevenlerime iyi olduğumu söylemek istiyorum. Benden dualarını eksik etmesinler" diye konuştu.