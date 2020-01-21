Web TV Kuruluş Osman Kuruluş Osman 7. Bölüm (22 Ocak 2020 Çarşamba) Esaretten kurtulan Osman Bey'den muhteşem intikam!

Kuruluş Osman 7. Bölüm (22 Ocak 2020 Çarşamba) Esaretten kurtulan Osman Bey'den muhteşem intikam!

21.01.2020 | 09:43

atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 7. Bölüm son fragmanı yayınlandı... "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!"

Kuruluş Osman 7.Bölüm;

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebali ne yapacaktır?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 7. Bölüm 22 Ocak 2020 Çarşamba Esaretten kurtulan Osman Bey'den muhteşem intikam! 00:45
Kuruluş Osman 7. Bölüm (22 Ocak 2020 Çarşamba) Esaretten kurtulan Osman Bey'den muhteşem intikam! 21.01.2020 | 09:43
Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı 00:56
Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı 14.01.2020 | 21:29
Kuruluş Osman 6. Bölüm 25 Aralık 2019 Çarşamba tamamı kesintisiz tek parça izle! Dizinin hayranlarını üzen ayrılık... 02:25:44
Kuruluş Osman 6. Bölüm (25 Aralık 2019 Çarşamba) tamamı kesintisiz tek parça izle! Dizinin hayranlarını üzen ayrılık... 26.12.2019 | 09:24
Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle 02:25:44
Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle 26.12.2019 | 01:15
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle - Gün, hesap günüdür! 00:45
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle - "Gün, hesap günüdür!" 20.12.2019 | 14:29
Kuruluş Osman 5. Bölüm tamamı 18 Aralık 2019 Çarşamba kesintisiz tek parça izle! Osman Bey, Bala için çarpışıyor... 02:23:46
Kuruluş Osman 5. Bölüm tamamı (18 Aralık 2019 Çarşamba) kesintisiz tek parça izle! Osman Bey, Bala için çarpışıyor... 19.12.2019 | 09:09
Kuruluş Osman 5. Bölüm 18 Aralık 2019 Çarşamba sosyal medyada olay olan sahne; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed' 06:33
Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) sosyal medyada olay olan sahne; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed' 19.12.2019 | 08:58
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı! - Osman Bey, ihanetin cezasını veriyor... 00:45
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı! - Osman Bey, ihanetin cezasını veriyor... 19.12.2019 | 09:16
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle 02:23:46
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle 19.12.2019 | 00:31
Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır? 03:41
Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır? 18.12.2019 | 22:56
Kuruluş Osman 5. Bölüm 18 Aralık 2019 Çarşamba son fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) son fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 10:46
Kuruluş Osman dizisi oyuncularının burçları 02:41
Kuruluş Osman dizisi oyuncularının burçları 12.12.2019 | 12:36
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı - Buradan izle! 00:45
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı - Buradan izle! 12.12.2019 | 15:41
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 00:55
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 12.12.2019 | 00:21
Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle 02:18:47
Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle 12.12.2019 | 00:25
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 00:45
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 11.12.2019 | 10:47
Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'u bulmaya çalışıyor 00:45
Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'u bulmaya çalışıyor 09.12.2019 | 19:17
Kuruluş Osman 3. Bölüm tamamı 4 Aralık 2019 Çarşamba kesintisiz tek parça izle! Osman Bey'in tarihi değiştiren buluşması... 02:06:26
Kuruluş Osman 3. Bölüm tamamı (4 Aralık 2019 Çarşamba) kesintisiz tek parça izle! Osman Bey'in tarihi değiştiren buluşması... 06.12.2019 | 08:53
Kuruluş Osman 4. Bölüm 11 Aralık 2019 Çarşamba fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kuruluş Osman 4. Bölüm (11 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 05.12.2019 | 08:39
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı 00:56
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı 04.12.2019 | 23:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN