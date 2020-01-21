Kuruluş Osman 7. Bölüm (22 Ocak 2020 Çarşamba) Esaretten kurtulan Osman Bey'den muhteşem intikam!
atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 7. Bölüm son fragmanı yayınlandı... "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!"
Kuruluş Osman 7.Bölüm;
Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebali ne yapacaktır?
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