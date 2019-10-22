Web TV Medya Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

22.10.2019 | 16:56

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı olayın hemen ardından sosyal medya hesabından "Olayı başka yere çekemeye gerek yok" diyerek duruma açıklık getirdi.

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