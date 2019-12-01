Dna testi sonucuna göre 2 yaşındaki çocuk, Muhammet'ten değil!
Atv'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde programa çıkıp eşi Ramazan B.'nin kötü koktuğunu, kendisi ve çocuklarına bakmadığını iddia eden Melahat B. İsimli kadının çocuklarına yapılan DNA testi ile aslında 6 senedir evli olduğu eşi Ramazan B.'den olmadığı ortaya çıkmış ve bu durum herkesi şaşkına çevirmişti. Olayın ardından Melahat B. Çocuklarının babası olduğunu iddia ettiği birkaç ismi program ekibiyle paylaşmış ve o kişiler için de çocuklara babalık testi yapılmasına karar verilmişti. İkinci çocuğunun da Mehmet Muhammet Güneş isimli şahıstan olduğunu ileri süren kadın Esra Erol programında adeta bir skandala imza attı.
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