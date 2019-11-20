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Kahvaltı Haberleri sunucusu Nihan Günay'dan kadın cinayetlerine tepki "Cezalar indikçe kadınlarımız ölüyor!"

20.11.2019 | 09:50

Kahvaltı Haberleri sunucusu Nihan Günay dün Isparta’da işlenen kadın cinayetiyle ilgili yetkililere seslendi...

Kahvaltı Haberleri sunucusu Nihan Günay dün Isparta'da işlenen kadın cinayetiyle ilgili yetkililere şu sözlerle seslendi;

"19 yaşında,hayatının baharında,hayalleri olan gencecik bir kızımızdı Güleda Cankel.Gülüşü de hayalleri de yarım kaldı.Onu sevdiğini zanneden bir cani tarafından çalındı hayatı,yarım kaldı."

"Erkek evlat yetiştiren annelere sesleniyorum, sözüm hepimize... Öyle bir evlat yetiştirelim ki; kadınları, her şeyin üstünde tutsun. Sevmeyi öğretelim onlara, gerçek sevginin ne olduğunu... Şiddetin hiç bir şeyi çözmediğini..."

"Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum... Farkında mısınız,kadınlarımızı koruyamıyoruz. Cezalar caydırıcı olmalı,uygulanmalı ve insan kılığına girmiş bu canavarlara iyi hal indirimi yapılmamalı. Çünkü;cezalar indikçe kadınlarımız ölüyor"

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