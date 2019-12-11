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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Aralık: Mehmet Muharrem Elbay'ın başına ne geldi?

11.12.2019 | 14:47

atv'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Fatma Bozkurt bulundu ;ama Zeynep Hanım hakkındaki ardı arkası kesilmeyen iddialar da herkesi şoke etti.Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın hakkında kan donduran iddialar öne sürüldü. Müge Anlı bir çok kişinin kendilerine ulaştığını ve Zeynep Hanım'ın insanlara Mehmet Muharrem Elbay'ı kuyuya attıktan sonra asitle yok ettiklerini söylediğini belirtti.

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