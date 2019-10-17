Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ekim canlı yayın tamamı tek parça! Kan donduran seri katil açıklaması Müge Anlı'ya damga vurdu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ekim Perşembe; (Bugün) 67 yaşında vahşi bir cinayet kurban giden Gülümser Bulut'un seri katil kurbanı olduğu iddiası izleyicileri şoke etti! Müge Anlı, cinayet zanlılarının art arda tahliye dilmesinin ardından, Gülümser Bulut'un seri katil kurbanı olduğu iddiasını ekranlar taşıdı. Müge Anlı 17 Ekim Perşembe canlı yayınında şizofreni hastası adamın nüfusuna kayıtlı çocuğun da peşine düştü.
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