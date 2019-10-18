Müge Anlı'da vahşice katledilen 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un komşusundan programa damga vuran açıklamalar! (18 Ekim Cuma)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Ekim 2019 Cuma (Bugün) canlı yayında; seri katilin kurbanı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un komşusu son dakika yeni açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili sorularına cevap veren Gülümser Bulut'un komşusu açıklamaları ile seri katil (seri cinayet) iddialarına cevap verdi.
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