Müge Anlı'da 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili kan donduran yeni iddia!

Müge Anlı ile Tatlı Sert (bugün) 17 Ekim Perşembe canlı yayınında 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetin ile ilgili yeni ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Müge Anlı, yeni gelişmeler cinayet zanlılarının serbest bırakılmasının ardından 'Seri katil' (Seri cinayet) ihtimalini de canlı yayında araştırmaya başladı.