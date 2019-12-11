Müge Anlı ile Tatlı Sert 2359. son bölüm tamamı tek parça izle! Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Aralık tek parça hemen izle! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, bugün de Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidildi ve canlı yayında birçok şoke eden detay ortaya çıkartıldı. 20 yaşındaki İnci Ölçücü nerede? Görüntülerdeki kişi aranan Niyazi Telli değil! Zeynep Ergül'ün kızı canlı yayında!