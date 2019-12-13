Müge Anlı ile Tatlı Sert 2361. son bölüm (13 Aralık) full izle! - Zeynep Ergül karakola götürülüyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2361. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Zeynep Ergül'ü jandarma ekipleri neden evinden gelip aldı? Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle yine izleyici ekrana kilitledi.

Zeynep Ergül'ün evinden canlı yayın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 13 Aralık Cuma neler yaşandı? Zeynep Ergül'den yeni açıklamalar! atv'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül'ün eşinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ortaya çıkmıştı. Ergül, kenevirleri marul zannettiğini söyleyerek Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Bu kadarı da yetmemiş söz konusu evden 6 alet silah çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Ölüm şüphesi olan Mehmet Muharrem Elbay'ın ortadan kaybolmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen Zeynep Ergül, sözleriyle yine gündem yarattı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını iddia etmişti. Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Elbay'ın kuyuya attıktan sonra asitle yok edildiğini söylediği iddia edilmişti. Zeynep Ergül, Gaziantep'teki evine geri döndü. Dilendiği, hasta numarası yaptığı gerekçesiyle başta yakın çevresi olmak üzere herkes tarafından da eleştirilen Zeynep Hanım, tek göz odada,kedilerle, köpeklerle, farelerle aynı evde kalıyorum, dedi. Ağabeyi Cahit'in kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ün evinde!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 13 Aralık Cuma neler yaşandı? Zeynep Ergül, ağabeyi Cahit Ergül'ün eşini bıçakladığını söylemişti. atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ilginç konu izleyicileri ekrana kilitledi. Zeynep Ergül, kızını aramak için programa katılmıştı. Sonrasında yaşananlar ise herkesi şoke etti. Müge Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul eden jandarma ekipleri, Zeynep Hanım'ın ifadesini almak üzere evine geldi.Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.