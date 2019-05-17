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Müge Anlı'da minik Ecrin'in üvey amcası Özkan'dan kan donduran sözler! Şok gelişmeler cinayet şüphesi artırıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ortadan kaybolan 1,5 yaşındaki minik Ecrin'in cinayet kurban gittiği şüphesi giderek güçlenirken 17 Mayıs (bugün) canlı yayınında şok gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın soruları karşısında zor anlar yaşayan Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz ve üvey babaannesi canlı yayında kan donduran açıklamalarda bulundular. Canlı yayındaki çelişkili ve inandırıcılıktan uzak açıklamalar yüzünden çileden çıkan Müge Anlı ise "Ben savcı olsam hepinizi içeri toplamıştım" diyerek üvey amca ve üvey babaanneye tepki gösterdi.

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Müge Anlı'da minik Ecrin'in üvey amcası Özkan'dan kan donduran sözler! Şok gelişmeler cinayet şüphesi artırıyor
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