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Müge Anlı'daki Tokat Erbaa'da yaşanan olay şoke etti! Kocasının 40 yıllık arkadaşıyla...

06.12.2019 | 20:14

Müge Anlı'daki Tokat Erbaa'da yaşanan olay herkesi şoke etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan kız kardeşler, anneleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Müge Anlı canlı yayınına konuk olan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayında Saliye Çetin ile ilgili çeşitli iddialarda gündeme geldi. Saliye Çetin'in ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Tokat Erbaa'da yaşanan, Hakkı Çetin'in ölümünün ardından ortaya çıkan şoke eden gelişmeler!

Müge Anlı son bölümde Tokat Erbaa'da yaşanan olay herkesi şoke etti! Müge Anlı canlı yayınına çıkan iki kardeş, üvey babaları Hakkı Çetin'in anneleri tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti. İki kız kardeşin Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki sözlerinden sonra şüpheli isimler stüdyoya geldi. Ancak Tokat Erbaa'da yaşanan akılalmaz olaydaki detaylar herkesi şaşırttı. İşte 6 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da Hakkı Çetin ölümü sonrasında çarpıcı iddialar ekranlara geldi.İki kardeş üvey babalarını öz annelerinin öldürdüğünü iddia ettiler. Aynı zamanda Saliye Çetin'in yaşamı ile ilgili farklı iddialar gündeme geldi.

Hakkı Çetin,14 Ağustos tarihinde Tokat Erbaa'da hayatını kaybetti.Derya Şahin ve ismini vermek istemeyen kardeş üvey babalarını öz annelerinin öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında iddia etti. Canlı yayında Saliye Çetin ile ilgili çeşitli iddialarda gündeme geldi. Saliye Çetin'in ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

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