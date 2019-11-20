Web TV Medya Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan müjde! Metin Kurum ve oğlu, 11 gündür neredeydi? (19 Kasım 2019 Çarşamba)

Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan müjde! Metin Kurum ve oğlu, 11 gündür neredeydi? (19 Kasım 2019 Çarşamba)

20.11.2019 | 11:44

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; Müge Anlı, 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bulunduğu haberini Sultan Kurum'a böyle verdi!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan müjde! Metin Kurum ve oğlu, 11 gündür neredeydi? (19 Kasım 2019 Çarşamba) 20.11.2019 | 11:44
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