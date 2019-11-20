Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan müjde! Metin Kurum ve oğlu, 11 gündür neredeydi? (19 Kasım 2019 Çarşamba)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; Müge Anlı, 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bulunduğu haberini Sultan Kurum'a böyle verdi!