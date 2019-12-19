Özcan Deniz'in yeğeninin Ferrari kullandığı görüntüler olay yarattı!

Özcan Deniz, kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz’in tüm yardım çığlıklarına kulağını tıkadı. Ancak sanatçının 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, ehliyetsiz bir şekilde Ferrari marka otomobille hız denemesi yapıp lüks hayatın sefasını sürüyor. Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz’in oğlu D., sosyal medya hesabından babasına ait lüks araçlarla dolu garajın görüntülerini paylaştı. 16 yaşındaki D., ardından da bir Ferrari’ye binip otobana çıktı. D., kadranın 250’yi gösterdiği anlarda sevinç çığlıkları atıyor.