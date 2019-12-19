Özcan Deniz'in yeğeninin Ferrari kullandığı görüntüler olay yarattı!
Özcan Deniz, kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz’in tüm yardım çığlıklarına kulağını tıkadı. Ancak sanatçının 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, ehliyetsiz bir şekilde Ferrari marka otomobille hız denemesi yapıp lüks hayatın sefasını sürüyor. Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz’in oğlu D., sosyal medya hesabından babasına ait lüks araçlarla dolu garajın görüntülerini paylaştı. 16 yaşındaki D., ardından da bir Ferrari’ye binip otobana çıktı. D., kadranın 250’yi gösterdiği anlarda sevinç çığlıkları atıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:33
00:45
00:18
Özcan Deniz'in yeğeninin Ferrari kullandığı görüntüler olay yarattı! 19.12.2019 | 00:36
05:25
02:13:04
00:44
00:59
02:00:19
00:56
Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı 17.12.2019 | 23:50
34:14
02:13:21
01:02
Çocuk 14. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 13:44
00:40
Elimi Bırakma 58. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 13:05
13:28
04:11
00:45
00:45
00:59
Murat Yıldırım'ın yeni dizisi 'Ramo'dan ilk sahneler yayınlandı izle! 17.12.2019 | 09:31
00:48
Yemin 142. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 09:37
01:10
Zalim İstanbul 24. son bölüm fragmanı izle! 17.12.2019 | 09:32