Şeyma Subaşı bir 'mesaj' açıklaması daha yaptı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya neden mesaj çektiğini YouTube kanalında yayınlandığı videoda anlatmaya çalıştı. Subaşı, "Bu önceden konuşulmuş bir şeydi. Miami'de evde kalmadığım için Melisa ile gittiğimden dolayı otelin parasını tabii ki Acun ödeyecekti. Bunu sordum, yani bunu konuşacaktık." dedi.
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