Vuslat 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Vuslat İstanbul 22. Bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Pazartesi günü TRT’de yayınlanan dizinin 22. Bölümünde Aziz, Tahsin ve Nehir’in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Feride, Aziz’in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir’le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemiyor. Aziz’in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişiyor. Öte yandan dizi severler arama motorlarında, Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı ve 22. Bölüm özeti…