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Yemin Dizisi 132. Bölüm (3 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! Emir CD'deki şok görüntüleri...

03.12.2019 | 09:14

Yemin Dizisi'nin 3 Aralık 2019 Salı günü yayınlanacak 132. Bölüm fragmanı yayınlandı! Emir CD'deki şoke eden görüntüleri izleyince ne olacak? İşte Yemin Dizisi'nin 132. Bölüm fragmanı...

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