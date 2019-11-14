Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal İstanbul'a gidiyor!

Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle müthiş bir final yaptı! Hayranlarının 3 sezon boyunca ilgiyle takip ettiği dram dizisi Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal, Trabzon’dan ayrılıyor!