Web TV Spor Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması: Ben öyle bir şeyin etik olmadığını söyledim

Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması: Ben öyle bir şeyin etik olmadığını söyledim

21.01.2020 | 17:03

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan GMG Kırklarelispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, ligin 18. haftasında Gaziantep FK - Fenerbahçe arasında oynanan maçta Vedat Muriç'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili de konuştu. Buruk, "Basın Demba Ba ile ilgili bir soru sormuştu ve o sırada Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Ben böyle bir şeyin etik olmadığını söylemedim, bu zamana kadar teknik direktörlükte bilerek kart görmelerini söylemediğimi söyledim. Akşam Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algı yaratıldı." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kırklarelispor'a Türkiye Kupası'nda elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Buruk, "Kendi sahamızda skoru alıp buraya gelmemiz daha doğru olacaktı. Bugün maçın nasıl geçeceğini iyi biliyorduk. Gol atmak için çalıştık, çok da pozisyona girdik. Bazen topun canı girmek istemediği zaman girmiyor. Bir gol attık, o da VAR'a takıldı. Rakip 2 maçta bize korner bile atmadı ama inanılmaz mücadele ettiler. Yüzde 100 oynadılar, iyi savunma yaptılar. Kendi kalelerinin önünde oynasalar bile iyi savunma yaptılar. Maç çok durdu ve hakem Koray Gençerler de çok basit kaldı maçın içinde. Bizim için hayırlı mı, hayırsız mı göreceğiz. Şimdi lig ve Avrupa'da mücadele edeceğiz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç sorulan teknik adam, "Fenerbahçe iç sahada ligin en üstün oynayan takımlarından biri. İki takım da bu maça formda hazırlanıyor. Bu zamana kadar olduğu gibi kazanmak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

VEDAT MURIQI İLE İLGİLİ SÖZLER

Malatyaspor maçında Demba Ba'nın gördüğü kırmızı kart için yaptığı açıklamanın Vedat Muriqi'nin kart görmesi sonrasında gündeme getirilmesinin rahatsız olduğunu söyleyen antrenör, "Basın Demba Ba ile ilgili bir soru sormuştu ve o sırada Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Ben böyle bir şeyin etik olmadığını söylemedim, bu zamana kadar teknik direktörlükte bilerek kart görmelerini söylemediğimi söyledim. Akşam Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algı yaratıldı. Hiçbir takım ve hiçbir oyuncu ile ilgili bir açıklamam olmadı. Oyuncular sahada olsun, güzel futbol olsun. Sanki ben Vedat'ın kartıyla ilgili konuşuyormuşum gibi bir algı oluştu, ben konuştuğumda 2 saat vardı Fenerbahçe'nin maçının başlamasına" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21 Ocak 2020 Salı sporda neler oldu? İşte sporda günün tüm gelişmeleri... 01:25
21 Ocak 2020 Salı sporda neler oldu? İşte sporda günün tüm gelişmeleri... 21.01.2020 | 17:29
Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması: Ben öyle bir şeyin etik olmadığını söyledim 04:58
Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması: Ben öyle bir şeyin etik olmadığını söyledim 21.01.2020 | 17:03
Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı! 10:52
Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı! 21.01.2020 | 12:43
Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim 02:24
Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim 21.01.2020 | 00:47
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması 02:26
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması 21.01.2020 | 00:39
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Avrupa açıklaması 01:21
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Avrupa açıklaması 21.01.2020 | 00:31
Ali Koç: Fenerbahçe olarak biz de bittik 00:26
Ali Koç: Fenerbahçe olarak biz de bittik 21.01.2020 | 00:05
Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı 04:04
Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı 20.01.2020 | 23:17
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da! 00:40
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da! 20.01.2020 | 15:11
Erman Toroğlu: Ben bu pozisyona penaltı vermem 01:55
Erman Toroğlu: Ben bu pozisyona penaltı vermem 19.01.2020 | 22:38
Erman Toroğlu: Şampiyonluğu Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor hak ediyor 00:47
Erman Toroğlu: Şampiyonluğu Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor hak ediyor 19.01.2020 | 21:52
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 00:38
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020 | 21:20
Trabzonsporlu Serkan Asan'dan duygusal açıklama! 02:21
Trabzonsporlu Serkan Asan'dan duygusal açıklama! 19.01.2020 | 19:59
Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim 28:19
Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim 19.01.2020 | 17:25
Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu 22:33
Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu 19.01.2020 | 17:15
ING All-Star 2020'ye Robinho damgası! 01:28
ING All-Star 2020'ye Robinho damgası! 19.01.2020 | 15:40
Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun 02:11
Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun 19.01.2020 | 02:23
Erman Toroğlu: 4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler 00:51
Erman Toroğlu: 4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler 18.01.2020 | 23:59
Erman Toroğlu: Vedat Muriqi hakemi zorluyor 01:18
Erman Toroğlu: Vedat Muriqi hakemi zorluyor 18.01.2020 | 22:46
Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor 01:58
Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor 17.01.2020 | 23:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN