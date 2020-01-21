Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması: Ben öyle bir şeyin etik olmadığını söyledim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan GMG Kırklarelispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, ligin 18. haftasında Gaziantep FK - Fenerbahçe arasında oynanan maçta Vedat Muriç'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili de konuştu. Buruk, "Basın Demba Ba ile ilgili bir soru sormuştu ve o sırada Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Ben böyle bir şeyin etik olmadığını söylemedim, bu zamana kadar teknik direktörlükte bilerek kart görmelerini söylemediğimi söyledim. Akşam Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algı yaratıldı." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kırklarelispor'a Türkiye Kupası'nda elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Buruk, "Kendi sahamızda skoru alıp buraya gelmemiz daha doğru olacaktı. Bugün maçın nasıl geçeceğini iyi biliyorduk. Gol atmak için çalıştık, çok da pozisyona girdik. Bazen topun canı girmek istemediği zaman girmiyor. Bir gol attık, o da VAR'a takıldı. Rakip 2 maçta bize korner bile atmadı ama inanılmaz mücadele ettiler. Yüzde 100 oynadılar, iyi savunma yaptılar. Kendi kalelerinin önünde oynasalar bile iyi savunma yaptılar. Maç çok durdu ve hakem Koray Gençerler de çok basit kaldı maçın içinde. Bizim için hayırlı mı, hayırsız mı göreceğiz. Şimdi lig ve Avrupa'da mücadele edeceğiz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç sorulan teknik adam, "Fenerbahçe iç sahada ligin en üstün oynayan takımlarından biri. İki takım da bu maça formda hazırlanıyor. Bu zamana kadar olduğu gibi kazanmak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

VEDAT MURIQI İLE İLGİLİ SÖZLER

Malatyaspor maçında Demba Ba'nın gördüğü kırmızı kart için yaptığı açıklamanın Vedat Muriqi'nin kart görmesi sonrasında gündeme getirilmesinin rahatsız olduğunu söyleyen antrenör, "Basın Demba Ba ile ilgili bir soru sormuştu ve o sırada Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Ben böyle bir şeyin etik olmadığını söylemedim, bu zamana kadar teknik direktörlükte bilerek kart görmelerini söylemediğimi söyledim. Akşam Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algı yaratıldı. Hiçbir takım ve hiçbir oyuncu ile ilgili bir açıklamam olmadı. Oyuncular sahada olsun, güzel futbol olsun. Sanki ben Vedat'ın kartıyla ilgili konuşuyormuşum gibi bir algı oluştu, ben konuştuğumda 2 saat vardı Fenerbahçe'nin maçının başlamasına" ifadelerini kullandı.