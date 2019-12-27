Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek
TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması diğer yüksek teknolojili otomotiv firmalarını da Bursa'ya çekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat Bursa mitinginde TEKNOSAB'ın önemine dikkat çekmişti.
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