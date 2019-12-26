Web TV Türkiye Yerli otomobilin içinden ilk görüntü yayınlandı

Yerli otomobilin içinden ilk görüntü yayınlandı

26.12.2019 | 15:09

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından paylaştığı video ile araca ilişkin yeni detayları gösterdi. Yerli otomobil yarın Başkan Erdoğan tarafından tanıtılacak.

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