Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda meydana gelen esrarengiz balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.Tuzla Çayı üzerinde yüzlerce ölü sazan balığı gören vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor. Çok sayıda balığın telef olması sonrasında bölgeye giden Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dere suyundan ve telef olan balıklardan numune aldı. Yapılacak araştırmalar sonucu balıkların ölüm sebebi belirlenecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada 24.11.2019 | 18:14
01:15
Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri 24.11.2019 | 18:14
01:03
Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarı 24.11.2019 | 18:14
01:35
Pilates hocası önce eşini ayağından vurdu sonra kendini ihbar etti 24.11.2019 | 18:14
01:48
Ünlü iş adamının kaza geçirdiği anlar kamerada 24.11.2019 | 18:14
00:41
02:41
02:28
İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü 24.11.2019 | 16:48
00:45
01:56
İstanbul’da feci ölüm sonrası yakalayıp böyle tekme tokat dövdüler! 24.11.2019 | 15:19
01:35
İstanbul'da dehşet saçan pilates hocası koca, önce eşini kurşunladı sonra... 24.11.2019 | 13:37
03:57
13:03
03:52
İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı 24.11.2019 | 10:01
01:42
04:18
02:02:00
Esra Erol 22 Kasım 2019 Cuma canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:15
00:23
Çekici, lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı 23.11.2019 | 17:57
01:11
Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor 23.11.2019 | 17:57
04:51
Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı 23.11.2019 | 17:57