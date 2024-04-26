Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video
Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken binada mahsur kalan kadının aşağı atlaması için itfaiye ekiplerince branda açıldı.
Çıkan yangında binada mahsur kalan kadın ile birlikte, dumandan etkilenen bir erkek vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Erkek olan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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