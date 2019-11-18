İstanbul Pendik'te erkek çocuğunu kaçırmaya çalışan 2 sapığı vatandaşlar böyle durdurdu!
İstanbul Pendik'teki tacizci sapık dehşetine vatandaşlardan tepki! İki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı.
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