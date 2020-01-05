Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve yağış etkisini gösterecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren hava durumu ve sağanak ile kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken, Doğu'da kar yağışı günden güne etkisini arttırmaya devam ediyor. Batı'da ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda da 'Hava durumu bugün nasıl olacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahminlerini açıklarken, fırtına, sağanak ve kar yağışı konusunda da art arda uyarılarda bulundu. MGM, yeni hafta ile beraber ülke genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını bildirdi.
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