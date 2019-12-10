Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar!

atv'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Hanım, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıktı. Fatma nerede olduğu Müge Anlı ile ekibine bildirmiş ;ancak geri dönmek istemediğini söylemişti. Bugün programda ilginç gelişmeler yaşandı. Ekibiyle birlikte olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, genç kızı artık anladığını söyledi.